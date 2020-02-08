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«Крылья Советов» победили «Нефтехимик» в товарищеском матче
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  • КП - Самара
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Самарские "Крылья Советов" обыграли нижнекамский "Нефтехимик" в товарищеском футбольном матче на сборе в Турции.В источнике
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«Крылья Советов» обыграли «Нефтехимик» в контрольном матче, Анюков и Тимофеев были удалены

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Товарищеские матчи. «Крылья» обыграли «Нефтехимик», ЦСКА встретится с «Оддом»

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«Крылья Советов» обыграли «Нефтехимик», Анюков и Тимофеев были удалены

Спорт-Экспресс 05:40
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