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«Крылья Советов» победили «Нефтехимик» в товарищеском матче
63.ru
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Самарские "Крылья Советов" обыграли нижнекамский "Нефтехимик" в товарищеском футбольном матче на сборе в Турции.В источнике
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С красной карточкой: «Крылья Советов» на сборах обыграли «Нефтехимик»

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«Крылья Советов» обыграли «Нефтехимик» в контрольном матче, Анюков и Тимофеев были удалены

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