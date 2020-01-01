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КП - СамараКП - Самара
«Крылья Советов» арендовали полузащитника «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Сергей Иванов продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Игрок арендован на полгода с правом выкупа.В источнике
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