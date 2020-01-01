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«Крылья Советов» подписали контракт с Поповичем
Тульский футбол
  • Тульский футбол
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • КП - Самара
Поповича хотели видеть в своем составе несколько клубов, но нам удалось договориться с Денисом и мы рады, что он стал игроком «Крыльев Советов».В источнике
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«Крылья Советов» объявили о переходе словенского полузащитника Поповича

Sport.ru 03:43
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В «Крылья Советов» перешел словенский полузащитник Денис Попович

КП - Самара 03:10
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Экс-хавбек «Оренбурга» Попович перешел в «Крылья Советов»

Sports.ru 02:42
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