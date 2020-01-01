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«Крылья Советов» подписали защитника сборной Алжира
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Игрок Мехди перешёл на правах свободного агента и подписал двухлетний контракт. 27-летний алжирец находился без команды с лета 2019 года, после истечения его контракта с французским «Ренном».В источнике
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