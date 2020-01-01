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«Крылья Советов» подпишут экс-футболиста «Лиона»
Metaratings
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  • Sports.ru
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Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан, скорее всего, продолжит карьеру в России.27-летний алжирец подпишет контракт с «Крыльями Советов».В источнике
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