«Крылья Советов» подпишут экс-футболиста «Лиона»

Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан, скорее всего, продолжит карьеру в России.27-летний алжирец подпишет контракт с «Крыльями Советов».