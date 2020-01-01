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«Крылья Советов» подпишут экс-футболиста «Лиона»
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Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан, скорее всего, продолжит карьеру в России.27-летний алжирец подпишет контракт с «Крыльями Советов».В источнике
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Чемпион Африки стал игроком «Крыльев Советов»

Soccer.ru вчера в 14:14 
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«Крылья» подписали защитника сборной Алжира Зеффана

Sports.ru вчера в 13:57
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Состав «Крыльев Советов» пополнил защитник сборной Алжира Мехди Зеффан

Футбол на Куличках вчера в 13:44
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