«Крылья Советов» подпишут экс-игрока «Лиона» Зеффана

Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан продолжит карьеру в России. По информации источника, 27-летний алжирец подпишет соглашение с «Крыльями Советов».