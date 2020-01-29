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«Крылья Советов» подпишут экс-игрока «Лиона» Зеффана
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Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан продолжит карьеру в России. По информации источника, 27-летний алжирец подпишет соглашение с «Крыльями Советов».В источнике
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