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Газета.RuГазета.Ru
Форвард сборной России Соболев перешел в «Спартак»
Sports.ru
  • Мой Брянск0:49
Нападающий сборной России Александр Соболев продолжит карьеру в "Спартаке". 22-летний форвард, права на которого принадлежат самарским "Крыльям Советов", проведет остаток сезона в московском клубе на правах аренды.В источнике
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📰Соболев в «Спартаке», «МЮ» взял Бруну, Тим выбил Надаля, 19-очковый отрыв «Ливерпуля», «Реал», «Интер» и «Ман Сити» идут дальше в кубках и другие новости утра

Sports.ru вчера в 23:00
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Официально: Соболев стал игроком «Спартака»

Советский спорт вчера в 14:09 
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Соболев будет получать в «Спартаке» 1,9 млн евро. Расходы на трансфер – 5 млн евро

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 14:22
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