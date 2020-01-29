Форвард сборной России Соболев перешел в «Спартак»

Нападающий сборной России Александр Соболев продолжит карьеру в "Спартаке". 22-летний форвард, права на которого принадлежат самарским "Крыльям Советов", проведет остаток сезона в московском клубе на правах аренды.