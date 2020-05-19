«Крылья Советов» продали «Спартаку» нападающего Александра Соболева

Зимой перешел на правах аренды в московский "Спартак". До паузы в чемпионате успел принять участие в 4 матчах за московский клуб, отметился тремя голевыми передачами. Аренда Соболева в "Спартаке" была платной, в ее условиях была опция выкупа контракта футболиста.