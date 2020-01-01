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«Крылья Советов» продлили контракты с шестью футболистами
КП - Самара
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Сегодня "Крылья Советов" продлили контракты с шестью футболистами, сообщает пресс-служба клуба. Их соглашения истекали в мае, теперь они будут действовать до конца сезона.В источнике
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«Крылья Советов» продлили соглашения с шестью футболистами до конца сезона

Чемпионат 06:49
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«Крылья Советов» продлили контракты с шестью футболистами до конца сезона

Sportbox.RU 06:27
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«Крылья Советов» объявили о продлении контрактов с шестью футболистами

Футбол России 07:06
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