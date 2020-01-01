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«Крылья Советов» разгромили клуб Бенитеса, забив семь мячей
КП - Самара
  • КП - Самара
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Тульский футбол
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
"Крылья Советов" разгромили китайский "Даляль Ифан" под руководством Рафаэля Бенитеса в контрольном матче (7:0).В источнике
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«Семь раз забей»: «Крылья Советов» обыграли китайский клуб «Далянь Ифан» с разгромным счетом

КП - Самара 13:11
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«Крылья Советов» разгромили китайский «Далянь», у Радоньича хет-трик, а у Зиньковского – дубль

Советский спорт 12:45 
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«Крылья Советов» разгромил китайский «Далянь Ифан»

Матч ТВ 12:19
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