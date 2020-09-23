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«Крылья Советов» разгромили брянское «Динамо» в матче ФНЛ
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Самарские "Крылья Советов" одержали крупную победу над брянским "Динамо" в матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).В источнике
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