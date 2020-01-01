НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
«Крылья Советов» с двумя удалениями обыграли «Нефтехимик»
Реальное время
  • Реальное время
  • НИА Самара
  • 63.ru
  • FootballHD
  • КП - Самара
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Удаления: Анюков 16, Тимофеев 24.Напомним, что недавно "Крылья Советов" в товарищеском матче на сборе в Турции сыграли вничью с брестским "Динамо".В источнике
Подробнее о событии
alt

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с командой «Раннерс» из Дании

КП - Самара 14:28
alt

Дожать не смогли: «Крылья Советов» вничью сыграли контрольный матч

63.ru 11:37
alt

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Рандерсом»

Матч ТВ 11:36
Главное
Новости