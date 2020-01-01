«Крылья Советов» с двумя удалениями обыграли «Нефтехимик»

Удаления: Анюков 16, Тимофеев 24.Напомним, что недавно "Крылья Советов" в товарищеском матче на сборе в Турции сыграли вничью с брестским "Динамо".