НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСборная России по хоккею потерпела второе поражение на Шведских играх«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестомSoccer.ru«Крылья Советов» с двумя удалениями обыграли «Нефтехимик»Реальное время6Реальное времяНИА Самара63.ruFootballHDКП - СамараBookmaker-ratings.ruУдаления: Анюков 16, Тимофеев 24.Напомним, что недавно "Крылья Советов" в товарищеском матче на сборе в Турции сыграли вничью с брестским "Динамо".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с командой «Раннерс» из ДанииКП - Самара 14:28Дожать не смогли: «Крылья Советов» вничью сыграли контрольный матч63.ru 11:37«Крылья Советов» сыграли вничью с «Рандерсом»Матч ТВ 11:36рекламаГлавноеСборная России по хоккею потерпела второе поражение на Шведских играх«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестомНовости