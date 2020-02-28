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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ
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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счетом 1:1.В источнике
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