Кубок Италии. «Наполи» примет «Интер»

Сегодня, 13 июня, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Интером». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по Москве.