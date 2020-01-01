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Бомбардир.руБомбардир.ру
Кубок Италии. «Наполи» примет «Интер»
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Сегодня, 13 июня, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Интером». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по Москве.В источнике
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Кубок Италии. «Наполи» - «Интер». Текстовая трансляция

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