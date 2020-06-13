НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Арсенал» обыграл ЦСКА в товарищеском матче«Сочи» разгромил «Краснодар», Заболотный и Кокорин забили«Сельта» Смолова проиграла «Вильярреалу» в матче чемпионата ИспанииРоналду не забил гол с пенальти впервые за 509 днейПСЖ объявил об уходе Кавани и Тьяго СилвыФутбол России«Интер» и «Наполи» назвали стартовые составыLiveSport.ru8LiveSport.ruЧемпионатua.Tribuna.comМатч ТВPrognozistUA-ФутболSports.ruФутбол РоссииСтали известны стартовые составы "Интера" и "Наполи" на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Интер» и «Наполи» назвали стартовые составыФутбол России 14:13«Наполи» — «Интер»: стартовые составыSport24.ru 14:20 Андрей Аршавин: «Наполи» — фаворит, но хочется, чтобы победил «Интер»Матч ТВ 09:42рекламаГлавное«Арсенал» обыграл ЦСКА в товарищеском матче«Сочи» разгромил «Краснодар», Заболотный и Кокорин забили«Сельта» Смолова проиграла «Вильярреалу» в матче чемпионата ИспанииРоналду не забил гол с пенальти впервые за 509 днейПСЖ объявил об уходе Кавани и Тьяго СилвыНовости