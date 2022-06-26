Спорт день за днемКубок РПЛ планируется начать 26 июля, суперфинал провести 31 маяСтарт турнира запланирован на 26-27 июля.Спорт день за днемМатчи первого тура группового этапа состоятся 26 и 27 июля.ЧемпионатОтмечается, что всего будет сыграно 77 матчей, 29 из которых – игры плей-офф турнира.ЧемпионатПо мнению РФС, Кубок РПЛ может заполнить освободившиеся игровые слоты после отстранения российских команд от еврокубковых турниров и дать дополнительный доход для клубов.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuБомбардир.руПодробнее о событииИсточник: новый турнир Кубок РПЛ планируется начать 26 июля, всего будет сыграно 77 матчейГазета.Ruвчера в 14:46СМИ: в Кубке РПЛ будет 77 матчей, Суперфинал нового турнира состоится 31 мая 2023 годаВедомости Спортвчера в 14:24Кубок РПЛ стартует 26 июляБомбардир.рувчера в 13:15Источник: Кубок РПЛ стартует 26 июля. Всего будет сыграно 77 матчейЧемпионатвчера в 12:55Кубок РПЛ планируется начать 26 июля, суперфинал провести 31 маяСпорт день за днемвчера в 08:48Показать ещёОценить