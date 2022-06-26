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Спорт день за днем

Кубок РПЛ планируется начать 26 июля, суперфинал провести 31 мая

Старт турнира запланирован на 26-27 июля.
Спорт день за днем
Матчи первого тура группового этапа состоятся 26 и 27 июля.
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Отмечается, что всего будет сыграно 77 матчей, 29 из которых – игры плей-офф турнира.
Чемпионат
По мнению РФС, Кубок РПЛ может заполнить освободившиеся игровые слоты после отстранения российских команд от еврокубковых турниров и дать дополнительный доход для клубов.
Газета.Ru
Газета.Ru
Бомбардир.ру

Подробнее о событии

Источник: новый турнир Кубок РПЛ планируется начать 26 июля, всего будет сыграно 77 матчей
Газета.Ruвчера в 14:46
СМИ: в Кубке РПЛ будет 77 матчей, Суперфинал нового турнира состоится 31 мая 2023 года
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Кубок РПЛ стартует 26 июля
Бомбардир.рувчера в 13:15
Источник: Кубок РПЛ стартует 26 июля. Всего будет сыграно 77 матчей
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Кубок РПЛ планируется начать 26 июля, суперфинал провести 31 мая
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