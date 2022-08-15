Спорт день за днемКубок России покажет «Матч ТВ»«Матч ТВ» и иные ресурсы холдинга будут показывать Кубок России, сообщается на официальном сайте РФС.Спорт день за днемРФС подпишет соглашение с «Матч ТВ», по условиям которого все игры турнира будут транслироваться на ресурсах холдинга.ЧемпионатКомпания «Яндекс» может стать дополнительным диджитал-партнёром турнира.ЧемпионатРозыгрыш Кубка России будет происходить в два этапа — первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май.LegalbetЧитать далееСвернутьBookmaker-ratings.ruПлеймейкерМатч ТВФутбол РоссииБомбардир.руLegalbetПодробнее о событии«Матч ТВ» покажет новый розыгрыш Кубка РоссииBookmaker-ratings.ruвчера в 16:27Кубок России покажет «Матч ТВ»Спорт день за днемвчера в 16:13«Матч ТВ» будет транслировать все игры Кубка России по футболу сезона-2022/23RT на русскомвчера в 16:10«Матч ТВ» покажет новый розыгрыш Кубка РоссииLegalbetвчера в 16:01Холдинг «Матч» покажет игры Кубка России по футболуBobsoccerвчера в 15:55«Матч ТВ» будет транслировать игры Кубка России-2022/23Плеймейкервчера в 15:31ФОНБЕТ Кубок России по футболу — на «Матч ТВ»Матч ТВвчера в 16:03Показать ещёОценить2