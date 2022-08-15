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Спорт день за днем

Кубок России покажет «Матч ТВ»

«Матч ТВ» и иные ресурсы холдинга будут показывать Кубок России, сообщается на официальном сайте РФС.
Спорт день за днем
РФС подпишет соглашение с «Матч ТВ», по условиям которого все игры турнира будут транслироваться на ресурсах холдинга.
Чемпионат
Компания «Яндекс» может стать дополнительным диджитал-партнёром турнира.
Чемпионат
Розыгрыш Кубка России будет происходить в два этапа — первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май.
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