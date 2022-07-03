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Кубок африканских наций-2023 перенесли на январь 2024 года

Было принято решение перенести проведение Кубка африканских наций-2023 на январь 2024 года, сообщает L'Equipe.
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Кубок африканских наций должен был пройти в июне-июле 2023 года в Кот-д’Ивуаре.
Евро-футбол.ру
Организаторы отметили, что летом на юго-востоке страны, где расположены два из шести стадионов, отобранных для соревнований, ожидается огромное количество осадков.
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Действующим обладателем Кубка африканских наций является национальная сборная Сенегала.
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