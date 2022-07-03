Спорт-ЭкспрессКубок африканских наций-2023 перенесли на январь 2024 годаБыло принято решение перенести проведение Кубка африканских наций-2023 на январь 2024 года, сообщает L'Equipe.Спорт-ЭкспрессКубок африканских наций должен был пройти в июне-июле 2023 года в Кот-д’Ивуаре.Евро-футбол.руОрганизаторы отметили, что летом на юго-востоке страны, где расположены два из шести стадионов, отобранных для соревнований, ожидается огромное количество осадков.BetassistДействующим обладателем Кубка африканских наций является национальная сборная Сенегала.Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьBookmaker-ratings.ruBetassistФутбол РоссииМатч ТВРИА НовостиЕвро-футбол.руПодробнее о событииКубок Африки по футболу — 2023 перенесли на 2024 год из-за климатических условийРИА Новости12:25Кубок африканских наций — 2023 перенесли, чтобы избежать сезона дождейBetassist11:54Кубок африканских наций-2023 перенесён на январь 2024 годаФутбол на Куличках11:04Кубок африканских наций-2023 перенесен на январь 2024 годаФутбол России10:59Кубок африканских наций-2023 перенесли на январь 2024 годаСпорт-Экспресс10:57Кубок африканских наций — 2023 в Кот-д’Ивуаре перенесли на январь 2024 годаSport24.ru10:51Кубок африканских наций сдвинули на полгода из-за дождейЕвро-футбол.ру09:52Показать ещёОценить