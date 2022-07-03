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Кубок африканских наций-2023 перенесли на январь 2024 года

Было принято решение перенести проведение Кубка африканских наций-2023 на январь 2024 года, сообщает L'Equipe.
Спорт-Экспресс
По изначальным планам турнир должен был состояться в июне-июле 2023 года.
Футбол России
Причиной переноса стала неопределенность климатических условий в Кот-д'Ивуаре в летние месяцы.
Футбол России
Действующим обладателем Кубка африканских наций является национальная сборная Сенегала.
Евро-футбол.ру
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Кубок африканских наций-2023 перенесен на январь 2024 года
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Кубок африканских наций-2023 перенесён на январь 2024 года
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Кубок африканских наций-2023 перенесен на январь 2024 года
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Кубок африканских наций-2023 перенесли на январь 2024 года
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Кубок африканских наций — 2023 в Кот-д’Ивуаре перенесли на январь 2024 года
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