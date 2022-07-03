Спорт-ЭкспрессКубок африканских наций-2023 перенесли на январь 2024 годаБыло принято решение перенести проведение Кубка африканских наций-2023 на январь 2024 года, сообщает L'Equipe.Спорт-ЭкспрессПо изначальным планам турнир должен был состояться в июне-июле 2023 года.Футбол РоссииПричиной переноса стала неопределенность климатических условий в Кот-д'Ивуаре в летние месяцы.Футбол РоссииДействующим обладателем Кубка африканских наций является национальная сборная Сенегала.Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииЕвро-футбол.руПодробнее о событииКубок африканских наций-2023 перенесен на январь 2024 годаBookmaker-ratings.ru11:21Кубок африканских наций-2023 перенесён на январь 2024 годаФутбол на Куличках11:04Кубок африканских наций-2023 перенесен на январь 2024 годаФутбол России10:59Кубок африканских наций-2023 перенесли на январь 2024 годаСпорт-Экспресс10:57Кубок африканских наций — 2023 в Кот-д’Ивуаре перенесли на январь 2024 годаSport24.ru10:51Кубок африканских наций сдвинули на полгода из-за дождейЕвро-футбол.ру09:52Показать ещёОценить