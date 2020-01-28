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«Манчестер Сити» 29 января в ответном дерби примет «Манчестер Юнайтед»
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"Манчестер Сити" сегодня 29 января в ответном дерби примет «Манчестер Юнайтед» Манчестерское дерби — название футбольных матчей между английскими клубами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».В источнике
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