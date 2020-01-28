«Манчестер Сити» 29 января в ответном дерби примет «Манчестер Юнайтед»

"Манчестер Сити" сегодня 29 января в ответном дерби примет «Манчестер Юнайтед» Манчестерское дерби — название футбольных матчей между английскими клубами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».