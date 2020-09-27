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Кучаев: если трансфер Влашича произойдёт, ЦСКА на этом не закончится
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился своим мнением об игре партнёра по команде — Николы Влашича.В источнике
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Кучаев: если трансфер Влашича произойдёт, ЦСКА на этом не закончится

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Хавбек ЦСКА Кучаев поделился мнением о полузащитнике Влашиче

Газета.Ru 05:25
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Кучаев - о Влашиче: «У него много решает еще и психология. Не переживает вообще»

Soccernews.ru 05:22
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