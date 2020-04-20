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Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо»
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Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, контракт с главным тренером расторгнут по соглашению сторон.В источнике
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