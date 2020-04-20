НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлонуФедун назвал провалом аренду ШюррлеМайкл Гарнетт: «Cожалею, что не остался в „Тракторе“ на пятый сезон»Федун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителейТактаров объяснил слова о «ваххабите» в адрес ХабибаСоветский спортГуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо»TUT.BY14TUT.BYСпорт-ЭкспрессМинск-НовостиБеларусь СегодняФутбол РоссииSputnik БеларусьSportbox.RUSoccernews.ruby.Tribuna.comТелеканал ОНТBookmaker-ratings.ruNaviny.byМатч ТВИнтерфакс-ЗападКак сообщает пресс-служба белорусского клуба, контракт с главным тренером расторгнут по соглашению сторон.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Кучук сменит Гуренко на посту главного тренера минского «Динамо»Футбол России 08:08Гуренко после отставки из минского «Динамо»: Никаких планов. Еду за городСоветский спорт 09:07Леонид Кучук может возглавить минское «Динамо»Sport24.ru 08:57 рекламаГлавноеСБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлонуФедун назвал провалом аренду ШюррлеМайкл Гарнетт: «Cожалею, что не остался в „Тракторе“ на пятый сезон»Федун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителейТактаров объяснил слова о «ваххабите» в адрес ХабибаНовости