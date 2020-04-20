Кучук станет главным тренером минского «Динамо» вместо Гуренко
Руководство минского «Динамо» намерено сменить главного тренера. Пост займет бывший наставник «Кубани», «Локомотива» и «Ростова» Леонид Кучук. По информации Pressball.by, Кучук возглавит команду, а Сергей Гуренко будет уволен.В источнике
С чего всё начиналось
По данным Pressball.by, полученным из нескольких источников, главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко покинет столичный клуб. Новым рулевым "бело-синих" станет Леонид Кучук. Гуренко возглавлял "Динамо" с июня 2019 года.
Bookmaker-ratings.ru 06:37