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Кучук станет главным тренером минского «Динамо» вместо Гуренко
Спорт-Экспресс
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  • Интерфакс-Запад
Руководство минского «Динамо» намерено сменить главного тренера. Пост займет бывший наставник «Кубани», «Локомотива» и «Ростова» Леонид Кучук. По информации Pressball.by, Кучук возглавит команду, а Сергей Гуренко будет уволен.В источнике
С чего всё начиналось
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Леонид Кучук сменит Сергея Гуренко на посту главного тренера минского «Динамо»

По данным Pressball.by, полученным из нескольких источников, главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко покинет столичный клуб. Новым рулевым "бело-синих" станет Леонид Кучук. Гуренко возглавлял "Динамо" с июня 2019 года.
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