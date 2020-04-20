Кучук станет главным тренером минского «Динамо» вместо Гуренко

Руководство минского «Динамо» намерено сменить главного тренера. Пост займет бывший наставник «Кубани», «Локомотива» и «Ростова» Леонид Кучук. По информации Pressball.by, Кучук возглавит команду, а Сергей Гуренко будет уволен.