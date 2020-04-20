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Минское «Динамо» рассталось с Гуренко
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко официально покинул свой пост. Сообщается, что договор со специалистом расторгнут по соглашению сторон.В источнике
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