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Фёдор Кудряшов поделился воспоминаниями о ЧМ-2018
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Нева Спорт
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Фёдор Кудряшов рассказал, как изменилось отношение к футболистам, благодаря ЧМ-2018. Слова защитника турецкой команды «Антальяспор» передаёт пресс-служба РФС.В источнике
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Евро-футбол.ру 07:56
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Нева Спорт 07:11
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Кудряшов: «На ЧМ-2018 Дзюба открылся с новой стороны. Он вел сборную России за собой, был вожаком»

Sport24.ru 06:45 
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