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Российская газетаРоссийская газета
Кудряшов извинился перед Подольски, ранее назвав его лентяем
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Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов извинился перед немецким футболистом Лукасом Подольски за то, что назвал его лентяем.В источнике
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Кудряшов принес извинения Подольски за то, что назвал его лентяем

Футбол России 15:59
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Кудряшов публично извинился перед Подольски за то, что назвал его лентяем

Бомбардир.ру 15:43
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Кудряшов извинился перед Подольски за то, что назвал его лентяем. Немец ответил по-русски

Чемпионат 14:51
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