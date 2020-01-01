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Кудряшов считает Путина и Кадырова сильными лидерами
ГЛАС.RU
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Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов высказал мнение о президенте России Владимире Путине и главе Чечни Рамзане Кадырове.В источнике
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Футболист Кудряшов о Путине: «Сильный человек и настоящий лидер»

BetOn 07:26
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Футболист сборной России Кудряшов поделился мнением о Путине и Кадырове

RT на русском 07:14
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Кудряшов: Путин и Кадыров — два сильных лидера, от них исходит мощная энергия

Чемпионат 07:04
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