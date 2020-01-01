НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМеркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»У четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус«Металлург» выменял Плотникова в «Амуре»Агент Адиля Рами назвал причину расторжения контракта с «Сочи»Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»MetaratingsКудряшов считает Путина и Кадырова сильными лидерамиГЛАС.RU3ГЛАС.RUMetaratingsRT на русскомЗащитник «Антальяспора» Федор Кудряшов высказал мнение о президенте России Владимире Путине и главе Чечни Рамзане Кадырове.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Футболист Кудряшов о Путине: «Сильный человек и настоящий лидер»BetOn 07:26Футболист сборной России Кудряшов поделился мнением о Путине и КадыровеRT на русском 07:14Кудряшов: Путин и Кадыров — два сильных лидера, от них исходит мощная энергияЧемпионат 07:04рекламаГлавноеМеркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»У четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус«Металлург» выменял Плотникова в «Амуре»Агент Адиля Рами назвал причину расторжения контракта с «Сочи»Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»Новости