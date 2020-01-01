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Кудряшов считает Путина и Кадырова сильными лидерами
ГЛАС.RU
  • Piter.tv0:20
Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов высказал мнение о президенте России Владимире Путине и главе Чечни Рамзане Кадырове.В источнике
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Кудряшов назвал Путина и Кадырова лидерами с мощной энергией

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