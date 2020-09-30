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Кукуян назначен главным арбитром матча «Спартака» и «Зенита»
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Московский "Спартак" будет принимать на своём поле санкт-петербургский "Зенит", который является действующим чемпионом и обладателем Кубка страны Обе команды на текущий момент делят первую строчку в турнирной таблице. Главное противостояние тура обслужить бригада судей во главе с Павлом Кукуяном.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), помогать на линиях Кукуяну будут Максим Гаврилин и Арам Петросян, резервным рефери назначен Николай Волошин, а за работу VAR будет отвечать Сергей Карасёв.
RT на русском 02:41
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Неожиданный выбор судьи на матч «Спартак» — «Зенит». Им будет арбитр без опыта топ-игр Кукуян: что о нем надо знать

Sport24.ru 04:55 
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Судья Кукуян обслужит матч «Спартак» - «Зенит»

Sport.ru 03:00
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Кукуян назначен главным арбитром матча «Спартака» и «Зенита»

Metaratings 02:47
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