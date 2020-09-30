Кукуян назначен главным арбитром матча «Спартака» и «Зенита»
Московский "Спартак" будет принимать на своём поле санкт-петербургский "Зенит", который является действующим чемпионом и обладателем Кубка страны Обе команды на текущий момент делят первую строчку в турнирной таблице. Главное противостояние тура обслужить бригада судей во главе с Павлом Кукуяном.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), помогать на линиях Кукуяну будут Максим Гаврилин и Арам Петросян, резервным рефери назначен Николай Волошин, а за работу VAR будет отвечать Сергей Карасёв.