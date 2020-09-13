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Куман: Месси прекрасно знает, что ему нужно улучшаться физически
Газета.Ru
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу в товарищеском матче с "Химнастиком" со счётом 3:1.В источнике
Подробнее о событии
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Куман: «Месси тренировался в выходной. Он прекрасно знает, что ему надо набирать физическую форму»

Sport24.ru 02:41 
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Рональд Куман: Месси хорошо выкладывается на тренировках

Советский спорт 02:09
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Роналд Куман: «Месси сам прекрасно знает, что ему нужно улучшаться физически»

Матч ТВ 00:24
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