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Куман: Месси прекрасно знает, что ему нужно улучшаться физически
Газета.Ru
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу в товарищеском матче с "Химнастиком" со счётом 3:1.В источнике
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Куман: «Месси знает, что ему нужно улучшаться»

Бомбардир.ру 01:13
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Куман выразил недовольство формой Месси

Газета.Ru 00:51
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Роналд Куман: «Месси сам прекрасно знает, что ему нужно улучшаться физически»

Матч ТВ 00:24
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