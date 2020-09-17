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Куман может пропустить первый тур Ла Лиги
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В первом туре Ла Лиги "Барселона" сыграет с "Вильярреалом". Матч пройдет 26 или 27 сентября.В источнике
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Куман сможет руководить «Барселоной» со скамейки в первом матче сезона Примеры

Чемпионат 10:30
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«Барселона» оформила увольнение Сетьена, Куман сможет руководить командой со скамейки в первом матче сезона

Sport24.ru 09:15 
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Куман может пропустить первый тур Ла Лиги

Футбол России 03:58
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