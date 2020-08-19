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Новый тренер «Барселоны» Куман высказался о Месси
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Новый наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.В источнике
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В руководстве «Барселоны» высказались о возможном уходе Месси

RT на русском вчера в 19:56
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Руководство «Барселоны»: «Если Месси захочет уйти, мы постараемся убедить его остаться, но в этом нет необходимости»

Матч ТВ вчера в 18:33
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Куман: Месси — лучший футболист в мире. Хочу, чтобы он остался в «Барселоне»

Чемпионат вчера в 15:02
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