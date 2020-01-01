НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКуман: у Месси был конфликт с клубом, а не со мнойДубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Жирону» в контрольном матчеТрансфер Суареса в «Ювентус» сорвалсяСуарес намерен получить от «Барселоны» 25 миллионов евроКуман может пропустить первый матч в качестве тренера «Барселоны»Главное«Спартак» обыграл «Родину» со счетом 5:1«Вашингтон» предложит Овечкину рекордный контрактОрсер прокомментировал уход Медведевой к ТутберидзеМосковское «Динамо» впервые за пять лет проведет еврокубковый матчКХЛ перенесла шесть матчей «Барыса» из-за коронавирусаSoccer.ruКуман не исключил, что Суарес останется в «Барселоне»Матч ТВ9Матч ТВСпорт-ЭкспрессSports.ruГазета.RuMetaratingsRT на русскомЕвро-футбол.руSoccernews.ruUA-ФутболГлавный тренер "Барселоны" Рональд Куман не исключил, что уругвайский форвард Луис Суарес может остаться в клубе.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Куман высказался о перспективах Суареса в «Барселоне»Sportbox.RU вчера в 18:38СМИ: Месси уговаривает Суареса остаться в «Барселоне»RT на русском вчера в 18:01Куман: если Суарес останется в «Барселоне», то будет таким же игроком, как и все остальныеЧемпионат вчера в 17:52рекламаЕщё по темеКуман: у Месси был конфликт с клубом, а не со мнойДубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Жирону» в контрольном матчеТрансфер Суареса в «Ювентус» сорвалсяСуарес намерен получить от «Барселоны» 25 миллионов евроКуман может пропустить первый матч в качестве тренера «Барселоны»Главное«Спартак» обыграл «Родину» со счетом 5:1«Вашингтон» предложит Овечкину рекордный контрактОрсер прокомментировал уход Медведевой к ТутберидзеМосковское «Динамо» впервые за пять лет проведет еврокубковый матчКХЛ перенесла шесть матчей «Барыса» из-за коронавирусаНовости