НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКуман опроверг информацию о конфликте с Месси«Барселона» обыграла «Жирону» в контрольном матче. Месси оформил дубльТрансфер Суареса в «Ювентус» сорвалсяСуарес намерен получить от «Барселоны» 25 миллионов евро«Барселона» отказала Куману в трансфере ЛукакуГлавноеСоболев: Кокорин забьет первый гол за «Спартак» в следующей игреКанадский тренер Медведевой объяснил ее возвращение к ТутберидзеСлуцкий раскритиковал новый формат Кубка России по футболу«Даллас» сыграет в финале Кубка Стэнли благодаря голу ГурьяноваНестабильное «Динамо»: как команда стартует в Лиге ЕвропыSoccer.ruКуман не исключил, что Суарес останется в «Барселоне»Матч ТВ8Матч ТВСпорт-ЭкспрессFootballHDSports.ruГазета.RuRT на русскомЕвро-футбол.руSoccernews.ruГлавный тренер "Барселоны" Рональд Куман не исключил, что уругвайский форвард Луис Суарес может остаться в клубе.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Куман высказался о перспективах Суареса в «Барселоне»Sportbox.RU 18:38СМИ: Месси уговаривает Суареса остаться в «Барселоне»RT на русском 18:01Куман: если Суарес останется в «Барселоне», то будет таким же игроком, как и все остальныеЧемпионат 17:52рекламаЕщё по темеКуман опроверг информацию о конфликте с Месси«Барселона» обыграла «Жирону» в контрольном матче. Месси оформил дубльТрансфер Суареса в «Ювентус» сорвалсяСуарес намерен получить от «Барселоны» 25 миллионов евро«Барселона» отказала Куману в трансфере ЛукакуГлавноеСоболев: Кокорин забьет первый гол за «Спартак» в следующей игреКанадский тренер Медведевой объяснил ее возвращение к ТутберидзеСлуцкий раскритиковал новый формат Кубка России по футболу«Даллас» сыграет в финале Кубка Стэнли благодаря голу ГурьяноваНестабильное «Динамо»: как команда стартует в Лиге ЕвропыНовости