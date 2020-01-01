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Куман не исключил, что Суарес останется в «Барселоне»
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не исключил, что уругвайский форвард Луис Суарес может остаться в клубе.В источнике
Подробнее о событии
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Куман: если Суарес останется в «Барселоне», то будет таким же игроком, как и все остальные

Чемпионат 17:52
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Куман высказался о перспективах Суареса в «Барселоне»

Sportbox.RU 18:38
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Куман высказался о перспективах Суареса в «Барселоне»

Матч ТВ 18:38
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