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Куман определился с главными трансферными целями ФК «Барселона»
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Новый главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман определился с трансферными целями. Об этом в четверг, 20 августа, сообщило издание AS.В источнике
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Куман определился с новичками, которых хочет видеть в «Барселоне»

Газета.Ru вчера в 21:38
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Куман определился с главными трансферными целями «Барселоны»

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