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AS: Куман определился с главными трансферными целями «Барселоны»
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Новый главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман определился с тремя главными трансферными целями клуба.В источнике
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Куман определился с новичками, которых хочет видеть в «Барселоне»

Газета.Ru 21:38
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Куман определился с главными трансферными целями «Барселоны»

Чемпионат 17:24
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AS: Куман определился с тремя главными трансферными целями «Барселоны»

Матч ТВ 13:17
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