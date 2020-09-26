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Куман отреагировал на недовольство Месси из-за ухода Суареса
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал недовольство капитана команды Лионеля Месси уходом нападающего каталонцев Луиса Суареса в "Атлетико". Напомним, Месси обратился к своему другу Суаресу со словами: "Ты не заслужил, чтобы тебя вышвырнули из команды таким образом".В источнике
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Рональд Куман
нидерландский футболист
Кажется, что я плохой парень в этом фильме, потому что после моего звонка Луису Суаресу я проявил уважение к нему как к человеку и игроку. Я сказал ему, что если он останется, ему будет трудно играть, но если он останется, то станет частью команды.CT news11:55
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