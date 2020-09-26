Рональд Куман нидерландский футболист

Кажется, что я плохой парень в этом фильме, потому что после моего звонка Луису Суаресу я проявил уважение к нему как к человеку и игроку. Я сказал ему, что если он останется, ему будет трудно играть, но если он останется, то станет частью команды.

CT news

11:55