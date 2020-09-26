НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМадридский «Атлетико» подтвердил переход Луиса СуаресаМесси заявил, что Суарес не заслужил такого изгнания из «Барселоны»Ривалдо: «Суарес идеально впишется в стиль Симеоне»Мидо: «Хочу увидеть реакцию Кумана на слова Месси о Суаресе»Куман высказался о возможном трансфере МартинесаГлавное«Спартак» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Брайтона» в матче АПЛВасилевский, Кучеров и Сергачев приблизили «Тампу» к Кубку Стэнли«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайбЕвро-футбол.руКуман отреагировал на недовольство Месси из-за ухода СуаресаSports.ru6Sports.ruFootballHDMetaratingsSoccernews.ruLiveResult.RuЕвро-футбол.руНаставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на негодование форварда Лионеля Месси из-за ухода из команды уругвайского нападающего Луиса Суареса.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Тренер «Барселоны» Куман высказался о прощании Месси с СуаресомГазета.Ru 11:05Куман – о продаже Суареса: кажется, что я злодей в этом фильме, но это не такMetaratings 09:52Куман прокомментировал ситуацию с Месси и СуаресомProstoProSport 09:51 рекламаЕщё по темеМадридский «Атлетико» подтвердил переход Луиса СуаресаМесси заявил, что Суарес не заслужил такого изгнания из «Барселоны»Ривалдо: «Суарес идеально впишется в стиль Симеоне»Мидо: «Хочу увидеть реакцию Кумана на слова Месси о Суаресе»Куман высказался о возможном трансфере МартинесаГлавное«Спартак» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Брайтона» в матче АПЛВасилевский, Кучеров и Сергачев приблизили «Тампу» к Кубку Стэнли«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайбНовости