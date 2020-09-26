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Куман отреагировал на недовольство Месси из-за ухода Суареса
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Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на негодование форварда Лионеля Месси из-за ухода из команды уругвайского нападающего Луиса Суареса.В источнике
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Тренер «Барселоны» Куман высказался о прощании Месси с Суаресом

Газета.Ru 11:05
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Куман – о продаже Суареса: кажется, что я злодей в этом фильме, но это не так

Metaratings 09:52
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Куман прокомментировал ситуацию с Месси и Суаресом

ProstoProSport 09:51 
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