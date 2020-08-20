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Газета.RuГазета.Ru
Куман озвучил трансферные цели «Барселоны»
Soccer.ru
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Новый главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман озвучил трансферные цели клуба на предстоящее окно.В источнике
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Куман определился с главными трансферными целями «Барселоны»

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AS: Куман определился с тремя главными трансферными целями «Барселоны»

Матч ТВ 13:17
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Ключевые цели Кумана по версии AS

Goal-Box.Ru 13:52
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