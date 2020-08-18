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Бомбардир.руБомбардир.ру
Куман прилетел в Каталонию для подписания контракта с «Барселоной»
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Рональда Кумана вскоре назначат на пост главного тренера «Барселоны». Голландец прилетел в Каталонию для подписания контракта, пишет Николо Скира.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: Тренер сборной Нидерландов прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной»

RT на русском 13:04
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AS: В ближайшее время Куман расторгнет контракт с Федерацией футбола Нидерландов

Матч ТВ 09:39
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Куман: «Я бы хотел возглавить „Барселону“»

Soccer.ru 10:07
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