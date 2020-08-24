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Куман сообщил Суаресу, что не рассчитывает на него в «Барселоне»
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман отказался от услуг уругвайского нападающего Луиса Суареса.В источнике
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Луис Суарес расторгнет контракт с «Барселоной» после разговора с Куманом

Metaratings 08:14
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Куман сообщил Суаресу, что «Барселона» больше не нуждается в его услугах

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Источник: Куман проинформировал Суареса, что не рассчитывает на него

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