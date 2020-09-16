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Куман заявил, что не имеет отношения к конфликту Месси с «Барселоной»
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Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о конфликте между капитаном команды Лионелем Месси и руководством клуба.В источнике
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Роналд Куман: «Был конфликт Месси и клуба. Это прошло мимо меня»

Sports.ru 03:19
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Куман высказался о конфликте Месси с «Барселоной»

Metaratings 02:57
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Куман: «Конфликт Месси и „Барселоны“ прошел мимо меня»

Sport24.ru 02:19 
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