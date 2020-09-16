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Куман: у Месси был конфликт с клубом, а не со мной
ODDS.ru
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Куман утверждает, что не имеет причастности к конфликту Месси с «Барселоной».В источнике
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Куман: «Конфликт Месси и „Барселоны“ прошел мимо меня»

Sport24.ru 02:19 
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Рональд Куман: У Месси был конфликт с руководством. Это прошло мимо меня

Советский спорт 02:18
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Роналд Куман: «По большей части, конфликт был между Месси и клубом. Ситуация прошла мимо меня»

Спорт-Экспресс 01:35
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